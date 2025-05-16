На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Державна судова адміністрація витратила на суддівські винагороди у 2024 році 7, 5 мільярдів. Фото: «МикВісті»

У 2024 році Державна адміністрація судів України витратила більше 7,5 мільярдів гривень на суддівські винагороди. Це на 4,6% або на 332,26 мільйони гривень більше, ніж у 2023 році.

Про це свідчить річний звіт роботи ДСУ, пишуть «МикВісті».

Зокрема середній розмір суддівської винагороди торік становив для місцевих загальних судів — 107,8 тисяч гривень, місцевих спеціалізованих судів — 121,5 тисяч гривень, апеляційних судів — 234,7 тисяч гривень.

Загалом з бюджету судової влади, згідно звіту, 86% всього фінансового ресурсу спрямували на оплату праці та нарахування заробітної плати — це більше 18 мільярдів гривень. Таким чином у звіті бюджет називають «соціально направленим».

Які витрати оприлюднила судова влада за 2024 рік. Скриншот з річного звіту ДСА Які витрати оприлюднила судова влада за 2024 рік. Скриншот з річного звіту ДСА

Ще понад мільярда було спрямовано на зарплати співробітників Служби судової охорони, а на оплату праці працівників ВККС, НШС, ДСА України та її територіальних управлінь​ 483 мільйони.

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Нагадаємо, голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський отримав понад 11 тисяч гривень соціальних виплат від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.