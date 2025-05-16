На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:45, 16 травня, 2025
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У 2024 році Державна адміністрація судів України витратила більше 7,5 мільярдів гривень на суддівські винагороди. Це на 4,6% або на 332,26 мільйони гривень більше, ніж у 2023 році.
Про це свідчить річний звіт роботи ДСУ, пишуть «МикВісті».
Зокрема середній розмір суддівської винагороди торік становив для місцевих загальних судів — 107,8 тисяч гривень, місцевих спеціалізованих судів — 121,5 тисяч гривень, апеляційних судів — 234,7 тисяч гривень.
Загалом з бюджету судової влади, згідно звіту, 86% всього фінансового ресурсу спрямували на оплату праці та нарахування заробітної плати — це більше 18 мільярдів гривень. Таким чином у звіті бюджет називають «соціально направленим».
Ще понад мільярда було спрямовано на зарплати співробітників Служби судової охорони, а на оплату праці працівників ВККС, НШС, ДСА України та її територіальних управлінь 483 мільйони.
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Нагадаємо, голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський отримав понад 11 тисяч гривень соціальних виплат від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.
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