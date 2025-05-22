На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн

Ремонт траси Т-22-07 /Т-04-03/ — Високопілля — Берислав. 87 кілометр за проєктом «Велике будівництво». Фото: 2021 рік

У Херсонській області до кінця 2026 року планують відремонтувати трасу державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ «Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав». Очікувана вартість робіт — 432,3 мільйона гривень.

Відповідний тендер опублікований в системі Prozorro.

У документації вказано, що учасники мають надати перелік техніки, яку планують залучити. Обов’язковий мінімум — ресайклери, асфальтоукладальники, дорожні котки, автогрейдери, самоскиди та інша спеціалізована техніка.

Роботи проводитимуть у рамках державної програми відбудови регіонів, постраждалих внаслідок війни.

Також у документах тендеру прописано, що підрядник має виконати регенерацію (відновлення) дорожніх шарів за технологією холодного ресайклінгу на площі близько 131 200 квадратних метрів. Також потрібно влаштувати нижній або вирівнюючий шар дороги з крупнозернистої асфальтобетонної суміші на площі приблизно 128 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, що у 2021 році трасу Т-22-07 /Т-04-03/ — Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав — почали ремонтувати в межах програми президента України «Велике будівництво». Ця дорога з’єднує населені пункти 5 територіальних громад між собою, а також з обласним центром і сусідніми областями.

Тоді було завершено ремонт на ділянці 9,4 кілометрів. Роботи виконувала підрядна організація «Автострада», зокрема:

фрезерували зношене покриття,

ліквідували локальні просідання,

влаштували вирівнюючий шар із щільної крупнозернистої асфальтобетонної суміші,

уклали верхній шар покриття з щебенево-мастикової суміші завтовшки 5 см.

Ремонт траси Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Берислав. 87 кілометр за проєктом «Велике будівництво». Фото: 2021 рік Ремонт траси Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Берислав. 87 кілометр за проєктом «Велике будівництво». Фото: 2021 рік Ремонт траси Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Берислав. 87 кілометр за проєктом «Велике будівництво». Фото: 2021 рік

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень.