На Херсонщині планують відремонтувати трасу за понад ₴400 млн
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- Аліна Квітко
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18:34, 22 травня, 2025
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У Херсонській області до кінця 2026 року планують відремонтувати трасу державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ «Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав». Очікувана вартість робіт — 432,3 мільйона гривень.
Відповідний тендер опублікований в системі Prozorro.
У документації вказано, що учасники мають надати перелік техніки, яку планують залучити. Обов’язковий мінімум — ресайклери, асфальтоукладальники, дорожні котки, автогрейдери, самоскиди та інша спеціалізована техніка.
Роботи проводитимуть у рамках державної програми відбудови регіонів, постраждалих внаслідок війни.
Також у документах тендеру прописано, що підрядник має виконати регенерацію (відновлення) дорожніх шарів за технологією холодного ресайклінгу на площі близько 131 200 квадратних метрів. Також потрібно влаштувати нижній або вирівнюючий шар дороги з крупнозернистої асфальтобетонної суміші на площі приблизно 128 000 квадратних метрів.
Нагадаємо, що у 2021 році трасу Т-22-07 /Т-04-03/ — Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав — почали ремонтувати в межах програми президента України «Велике будівництво». Ця дорога з’єднує населені пункти 5 територіальних громад між собою, а також з обласним центром і сусідніми областями.
Тоді було завершено ремонт на ділянці 9,4 кілометрів. Роботи виконувала підрядна організація «Автострада», зокрема:
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фрезерували зношене покриття,
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ліквідували локальні просідання,
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влаштували вирівнюючий шар із щільної крупнозернистої асфальтобетонної суміші,
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уклали верхній шар покриття з щебенево-мастикової суміші завтовшки 5 см.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень.
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