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На Херсонщині планують побудувати енергокомплекс за ₴600 млн

На Херсонщині планують побудувати новий енергокомплекс. Фото з системи DREAMНа Херсонщині планують побудувати новий енергокомплекс. Фото з системи DREAM

У селищі Велика Олександрівка на Херсонщині планують побудувати новий енергокомплекс вартістю понад 600 мільйонів гривень.

Як вказано у цифровій системі DREAM, для будівництва виділили земельну ділянку площею 26,4 гектара.

Там встановлять три установки загальною потужністю майже 13 МВт, які працюватимуть на біогазі з місцевого сміттєвого полігону. Також буде теплове господарство та холодильні камери.

Зазначається, що проєкт допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру, зменшити залежність від централізованих джерел енергії і краще забезпечувати тепло в холодну пору року. Це також полегшить реагування на можливі надзвичайні ситуації з енергопостачанням.

Документи проєкту вже готові, але поки що немає підтвердженого фінансування.

Нагадаємо, що у Миколаєві також планують збудувати енергогенеруючий комплекс, який забезпечить місто резервним джерелом теплопостачання. На реалізацію необхідно 810 мільйонів гривень в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» шукають донора.

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