На Херсонщині планують побудувати енергокомплекс за ₴600 млн
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- Альона Коханчук
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14:09, 02 червня, 2025
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У селищі Велика Олександрівка на Херсонщині планують побудувати новий енергокомплекс вартістю понад 600 мільйонів гривень.
Як вказано у цифровій системі DREAM, для будівництва виділили земельну ділянку площею 26,4 гектара.
Там встановлять три установки загальною потужністю майже 13 МВт, які працюватимуть на біогазі з місцевого сміттєвого полігону. Також буде теплове господарство та холодильні камери.
Зазначається, що проєкт допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру, зменшити залежність від централізованих джерел енергії і краще забезпечувати тепло в холодну пору року. Це також полегшить реагування на можливі надзвичайні ситуації з енергопостачанням.
Документи проєкту вже готові, але поки що немає підтвердженого фінансування.
Нагадаємо, що у Миколаєві також планують збудувати енергогенеруючий комплекс, який забезпечить місто резервним джерелом теплопостачання. На реалізацію необхідно 810 мільйонів гривень в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» шукають донора.