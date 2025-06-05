  • четвер

    5 червня, 2025

  • 24.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 24.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українцям готують нові ціни у ЦНАПах: які послуги можуть подорожчати

Центр надання адміністративних послуг у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Центр надання адміністративних послуг у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

В Україні готуються змінити підхід до оплати адміністративних послуг. Згідно з новим законопроєктом №4380, який Верховна Рада підтримала у першому читанні 5 червня, більшість послуг у ЦНАПах стануть платними — від 20 до 200 гривень.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. 

Законопроєкт визначає перелік із приблизно 150 найпоширеніших послуг. За задумом авторів, нова система дозволить громадам краще планувати фінанси, а ЦНАПам — працювати без збитків.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішні тарифи давно не відповідають реальним витратам. Наприклад, реєстрація місця проживання зараз коштує всього 13,60 гривень, а одруження — менше гривні.

Що саме зміниться

  • Реєстрація шлюбу коштуватиме 200 гривень замість нинішніх 85 копійок.
  • Оформлення бізнесу чи земельної ділянки — 100–200 гривень.
  • Мінімальна вартість адмінпослуги — 20 гривень.
  • Знижка 25% надаватиметься тим, хто користується електронними сервісами.
  • Безкоштовними залишаться соціальні, пенсійні послуги та сервіси для дітей.

Розміри зборів планують переглядати щонайменше раз на три роки, аби уникнути «копійчаних» цін і забезпечити стабільну роботу адмінсервісів.

Нагадаємо, у Центрі надання адміністративних послуг Миколаєва планують розширити перелік послуг.

Останні новини про: ЦНАП

Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу
У Снігурівці відкрили новий модульний ЦНАП
У ЦНАП Корабельного району Миколаєва немає паркомісць для людей з інвалідністю
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Аліна Квітко
новини

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Аліса Мелік-Адамян
новини

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Світлана Іванченко

Останні новини про: ЦНАП

У ЦНАП Корабельного району Миколаєва немає паркомісць для людей з інвалідністю
У Снігурівці відкрили новий модульний ЦНАП
Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу

Жителів Варварівки перепідключили до дюкера, і з кранів потекла жовта вода — влада повернула їм водопостачання зі свердловин

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

4 години тому

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Головне сьогодні