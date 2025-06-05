Українцям готують нові ціни у ЦНАПах: які послуги можуть подорожчати

Центр надання адміністративних послуг у центрі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

В Україні готуються змінити підхід до оплати адміністративних послуг. Згідно з новим законопроєктом №4380, який Верховна Рада підтримала у першому читанні 5 червня, більшість послуг у ЦНАПах стануть платними — від 20 до 200 гривень.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт визначає перелік із приблизно 150 найпоширеніших послуг. За задумом авторів, нова система дозволить громадам краще планувати фінанси, а ЦНАПам — працювати без збитків.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішні тарифи давно не відповідають реальним витратам. Наприклад, реєстрація місця проживання зараз коштує всього 13,60 гривень, а одруження — менше гривні.

Що саме зміниться

Реєстрація шлюбу коштуватиме 200 гривень замість нинішніх 85 копійок.

Оформлення бізнесу чи земельної ділянки — 100–200 гривень.

Мінімальна вартість адмінпослуги — 20 гривень.

Знижка 25% надаватиметься тим, хто користується електронними сервісами.

Безкоштовними залишаться соціальні, пенсійні послуги та сервіси для дітей.

Розміри зборів планують переглядати щонайменше раз на три роки, аби уникнути «копійчаних» цін і забезпечити стабільну роботу адмінсервісів.

Нагадаємо, у Центрі надання адміністративних послуг Миколаєва планують розширити перелік послуг.