У Миколаєві оновлять перелік адміністративних послуг: що зміниться

Центр надання адміністративних послуг у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»

У Центрі надання адміністративних послуг Миколаєва планують розширити перелік послуг.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Одна з оновлених послуг, яку планують включити стосується підприємців, які працюють із продуктами тваринного походження. Тепер вони зможуть не лише отримати експлуатаційний дозвіл, а й анулювати, призупинити, поновити або переоформити його.

Також у департаменті можна буде зареєструвати, змінити дані чи припинити роботу відокремлених підрозділів іноземних компаній, які працюють в Україні.

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Якщо депутати на сесії підтримають цей проєкт рішення, то Держпродспоживслужба впродовж 20 робочих днів оновить документи, а контроль за процесом здійснюватиме профільна комісія міськради та перший заступник міського голови Віталій Луков.

ЦНАПи у Миколаєві

Як відомо, у Миколаєві працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг та планують розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг. Для цього, зокрема серед миколаївців проводять опитування, розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.

А в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. До цього відділення ЦНАПу тимчасово призупинило прийом громадян у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На це з бюджету міста виділили 5,7 мільйона гривень.

Зараз у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.

Як відомо, у Миколаєві підрядник не встиг в термін облаштувати новий Центр з надання адміністративних послуг у Заводському районі. Через необхідність додаткових робіт термін дії договору продовжили.