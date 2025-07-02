  • середа

    2 липня, 2025

  • 27.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Військові та родини загиблих в Одесі отримають податкові пільги: що зміниться з 2026 року

Засідання Одеської міської ради. Фото: Одеська меріяЗасідання Одеської міської ради. Фото: Одеська мерія

В Одесі протягом 2026 року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість. Також міська влада встановила нульову ставку єдиного податку для захисників, які є підприємцями першої та другої груп. 

Відповідне рішення депутати ухвалили 2 липня на засіданні Одеської міської ради.

Зокрема, нульова ставка поширюється на військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації або виконують обов’язки за посадами воєнного часу. Нульова ставка діятиме протягом усього періоду їхньої служби і до першого числа місяця, що настає після демобілізації або завершення воєнного стану.

Також звільнення від податку стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших учасників війни. 

У міськраді зазначили, що цей крок спрямований на підтримку ветеранського підприємництва, стабільність доходів та гідне повернення до мирного життя. 

Окрім цього, протягом наступного року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість. 

За словами міського голови Геннадія Труханова, за умови, що мова йде про один житловий об’єкт у власності. Рішення набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що міністр культури України Микола Точицький хоче запропонувати уряду ввести податкові пільги для бізнесу. 

Останні новини про: Одеса

Коригували атаки РФ на півдні України: двох одеситів підозрюють у співпраці з російською розвідкою
В Одесі загинула жінка через удар струмом на підстанції
Мерія Одеси відзвітувала про оновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Фонтану
Реклама

Читайте також:

новини

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одеса

Мерія Одеси відзвітувала про оновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Фонтану
В Одесі загинула жінка через удар струмом на підстанції
Коригували атаки РФ на півдні України: двох одеситів підозрюють у співпраці з російською розвідкою

Нескорений ринок: Як війна трансформує бізнес на півдні?

Доходи зросли майже вдвічі: торік Миколаївщина заробила на туристах ₴1,5 млн

1 година тому

Чернишов заперечив інформацію про ліквідацію Міністерства єдності

Головне сьогодні