Військові та родини загиблих в Одесі отримають податкові пільги: що зміниться з 2026 року

Засідання Одеської міської ради. Фото: Одеська мерія

В Одесі протягом 2026 року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість. Також міська влада встановила нульову ставку єдиного податку для захисників, які є підприємцями першої та другої груп.

Відповідне рішення депутати ухвалили 2 липня на засіданні Одеської міської ради.

Зокрема, нульова ставка поширюється на військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації або виконують обов’язки за посадами воєнного часу. Нульова ставка діятиме протягом усього періоду їхньої служби і до першого числа місяця, що настає після демобілізації або завершення воєнного стану.

Також звільнення від податку стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших учасників війни.

У міськраді зазначили, що цей крок спрямований на підтримку ветеранського підприємництва, стабільність доходів та гідне повернення до мирного життя.

Окрім цього, протягом наступного року учасники бойових дій та родини загиблих Захисників України не сплачуватимуть податок на житлову нерухомість.

За словами міського голови Геннадія Труханова, за умови, що мова йде про один житловий об’єкт у власності. Рішення набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що міністр культури України Микола Точицький хоче запропонувати уряду ввести податкові пільги для бізнесу.