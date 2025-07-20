Податки на електромобілі повернуться в Україну з 1 січня
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- Аліса Мелік-Адамян
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23:45, 20 липня, 2025
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме продовження податкових пільг на імпорт електромобілів, зокрема звільнення від податку на додану вартість (ПДВ).
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
– Друзі, багато хто питає про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення – придбайте до кінця року, – написав він.
Також Гетманцев звернувся до представників бізнесу, які намагаються пролобіювати продовження пільги: «Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гінців і лобіювати це шкідливе рішення».
Депутат порадив «конкурувати за споживача якістю та маркетингом, а не шкірними податковими правками».
– Майте порядність в країні, яка кожну копійку збирає на армію, не підіймати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів, – додав депутат.
На завершення Гетманцев різко порадив імпортерам не вірити обіцянкам щодо продовження пільг.
Нагадаємо, Одеська область увійшла до трійки регіонів із найбільшими сплатами транспортного податку в Україні.
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