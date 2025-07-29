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Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Статутний капітал «Миколаївводоканалу» складатиме понад 2 мільярдів гривень. Архівне фото з відкритих джерелСтатутний капітал «Миколаївводоканалу» складатиме понад 2 мільярдів гривень. Архівне фото з відкритих джерел

Миколаївська міська рада планує затвердити нову редакцію статуту міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» та збільшити його статутний капітал на майже 700 мільйонів гривень.

Про це йшла мова під час комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства сьогодні, 29 липня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, проєкт рішення розроблено з метою приведення розміру статутного капіталу підприємства у відповідність до фінансової звітності. Його реалізація не потребує виділення коштів з міського бюджету.

— Мова йде в першу чергу про збільшення статутного капіталу з урахуванням тих внесків, які раніше надавались «Миколаївводоканалу» відповідними рішеннями міської ради. Викладення статуту нової редакції відбувається виключно по тій причині, що так вимагає процедура і затверджені статутом документи. Головне, що ми робимо збільшення розміру статутного капіталу під той факт, який на сьогоднішній день є у «Миколаївводоканалу», — сказав Ігор Набатов.

Так, розмір статутного капіталу «Миколаївводоканалу» складатиме 2 мільярди 113 мільйонів 271 тисяча 188 гривень. 

Дане рішення під час сесії має розглянути Миколаївська міська рада 31 липня.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затвердили склад членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал». 

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