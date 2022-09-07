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Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без изменений» (All Quiet on the Western Front) о Первой Мировой войне.
Об этом сообщает Бабель.
Фильм снял германский режиссер Эдвард Бергер. Мировая премьера запланирована на 12 сентября – фильм покажут на кинофестивале в Торонто, на Netflix фильм будет 28 октября.
По сюжету в фильме будет рассказ с точки зрения 17-летнего немецкого солдата Пауля Боймера (его роль сыграет Феликс Каммерер). Рассказ начинается спустя три года после начала Первой мировой войны. Вдохновленные пропагандой и мечтами о славе, Пол и его друзья бросают школу, чтобы присоединиться к армии, но реальность окопной войны больше похожа на их кошмар.
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без изменений» (All Quiet on the Western Front) о Первой Мировой войне.
Об этом сообщает Бабель.
Фильм снял германский режиссер Эдвард Бергер. Мировая премьера запланирована на 12 сентября – фильм покажут на кинофестивале в Торонто, на Netflix фильм будет 28 октября.
По сюжету в фильме будет рассказ с точки зрения 17-летнего немецкого солдата Пауля Боймера (его роль сыграет Феликс Каммерер). Рассказ начинается спустя три года после начала Первой мировой войны. Вдохновленные пропагандой и мечтами о славе, Пол и его друзья бросают школу, чтобы присоединиться к армии, но реальность окопной войны больше похожа на их кошмар.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга