Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер экранизации знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без изменений» (All Quiet on the Western Front) о Первой Мировой войне.

Об этом сообщает Бабель.

Фильм снял германский режиссер Эдвард Бергер. Мировая премьера запланирована на 12 сентября – фильм покажут на кинофестивале в Торонто, на Netflix фильм будет 28 октября.

По сюжету в фильме будет рассказ с точки зрения 17-летнего немецкого солдата Пауля Боймера (его роль сыграет Феликс Каммерер). Рассказ начинается спустя три года после начала Первой мировой войны. Вдохновленные пропагандой и мечтами о славе, Пол и его друзья бросают школу, чтобы присоединиться к армии, но реальность окопной войны больше похожа на их кошмар.