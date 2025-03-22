У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської
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- Даріна Мельничук
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16:45, 22 березня, 2025
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У Миколаєві 21 березня урочисто відкрили персональну виставку живопису миколаївської художниці та членкині Національної Спілки художників України Інни Андражевської.
Експозицію із 51 картини представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондентка «МикВісті».
Інна Андражевська народилась у Миколаєві та навчалась в Дитячій художній школі. Після закінчення Ростовського художнього училища імені Митрофана Грекова, вона повернулась до рідного міста, де працює і зараз. Тепер роботи мисткині зберігаються у приватних колекціях Америки, Ізраїлю, Туреччини, Китаю та України.
Виставку організовали з нагоди 60-річчя художниці, на якій представили групові портрети з сюжетними композиціями, жіночі портрети, автопортрети, пейзажі та натюрморти. Авторка працювала над роботами протягом останніх пʼяти років.
За словами директорки Дитячої художньої школи Миколаєва Євгенії Кручиніної, наразі художниця переживає новий етап творчості, створюючи цікаві композиції, в яких гармонійно поєднуються фігури та натюрморти.
«Я її знаю понад 30 років, дуже люблю її живопис. Вона завжди експериментує з живописом, вивчає основи кольорознавства та аналітику кольору. Інна — випускниця Дитячої художньої школи, ми з нею разом вчилися. Я запам’ятала її останню виставку, це було понад 10 років тому, вона виставлялася у залах музею імені Верещагіна, і тоді в неї був натюрмортний період. А зараз інший період її творчості, вона вже по-іншому думає, у неї такі цікаві композиції, в яких поєднуються як фігури, так і натюрморти», — каже Євгенія Кручиніна.
Вона додала, що сьогодні до виставки долучився весь педагогічний колектив Дитячої художньої школи зі своїми учнями.
Нагадаємо, у Миколаєві 7 лютого відкрили персональну виставку квілінгу та вишивки майстрині Культурно-мистецької асоціації «Арт -спокуса» Тетяни Веремієнко.
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