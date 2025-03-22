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У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 21 березня урочисто відкрили персональну виставку живопису миколаївської художниці та членкині Національної Спілки художників України Інни Андражевської. 

Експозицію із 51 картини представили у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, повідомляє кореспондентка «МикВісті»

Інна Андражевська народилась у Миколаєві та навчалась в Дитячій художній школі. Після закінчення Ростовського художнього училища імені Митрофана Грекова, вона повернулась до рідного міста, де працює і зараз. Тепер роботи мисткині зберігаються у приватних колекціях Америки, Ізраїлю, Туреччини, Китаю та України.

Виставку організовали з нагоди 60-річчя художниці, на якій представили групові портрети з сюжетними композиціями, жіночі портрети, автопортрети, пейзажі та натюрморти. Авторка працювала над роботами протягом останніх пʼяти років.

Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

За словами директорки Дитячої художньої школи Миколаєва Євгенії Кручиніної, наразі художниця переживає новий етап творчості, створюючи цікаві композиції, в яких гармонійно поєднуються фігури та натюрморти.

«Я її знаю понад 30 років, дуже люблю її живопис. Вона завжди експериментує з живописом, вивчає основи кольорознавства та аналітику кольору. Інна — випускниця Дитячої художньої школи, ми з нею разом вчилися. Я запам’ятала її останню виставку, це було понад 10 років тому, вона виставлялася у залах музею імені Верещагіна, і тоді в неї був натюрмортний період. А зараз інший період її творчості, вона вже по-іншому думає, у неї такі цікаві композиції, в яких поєднуються як фігури, так і натюрморти», — каже Євгенія Кручиніна.

Вона додала, що сьогодні до виставки долучився весь педагогічний колектив Дитячої художньої школи зі своїми учнями. 

Директорка Дитячої художньої школи Миколаєва Євгенія Кручиніна. Фото: «МикВісті»Директорка Дитячої художньої школи Миколаєва Євгенія Кручиніна. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»
Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Виставка художниці Інни Андражевської у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаєві 7 лютого відкрили персональну виставку квілінгу та вишивки майстрині Культурно-мистецької асоціації «Арт -спокуса» Тетяни Веремієнко.

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