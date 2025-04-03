В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

В дитячому містечку «Казка» пообіцяли зробити новий вхід замість зруйнованого. Фото: «МикВісті»

Управління культури Миколаївської міської ради пообіцяло облаштувати новий сучасний вхід до дитячого містечка «Казка» замість зруйнованого аркового входу зі сторони Обласного палацу культури. Однак наразі грошей на відбудову немає, йдеться у публікації на Facebook-сторінці управління.

Як відомо, мешканці Миколаєва поскаржились на стан центральної арки при вході до дитячого містечка з боку вулиці Соборної. Колони арки потріскались, подекуди від них відпадали цілі шматки бетону. Деякий час через аварійний вхід продовжували ходити миколаївці. Лише через кілька днів після звернень до керівництва містечка, там вирішили огородити вхід, а пізніше — демонтували його, зауваживши, що тепер замість бетонних арок буде «легкий паркан».

В управлінні культури пояснили, що під встановленням паркану мається на увазі відновлення кованого паркану, який і стояв до демонтажу разом із аркою. Прибрали його лише для того, щоб відновити тротуарну плитку. Але ключові художні елементи відновлювати не будуть через брак фінансування.

«Це не кінцевий результат. Врешті на цьому місці з’явиться сучасний «казковий» вхід до містечка. Задум буде втілений, як тільки з’являться необхідні ресурси за участю й позабюджетних донорів у тому числі», — зазначили в управлінні.

Також там зазначили, що руйнування арки почалось багато років тому, а спроби відремонтувати ускладнювали старі дерева, які знищували конструкцію звисаючими гілками зверху та корінням знизу.

«Багато років тому почалася поступова руйнація залізобетонних конструкцій одної з вхідних груп до парку. Спроби відремонтувати ускладнювалися наявністю поруч старих дерев, що не можна видаляти, але які руйнували конструкцію величезними гілками зверху та корінням знизу. В умовах сьогодення єдиним варіантом організації вільного та безпечного входу з боку Обласного палацу культури був демонтаж аварійних стовбців, що тримали залізобетонні арки. Наразі вхід ремонтується та буде відновлено «рідний» кований паркан, тимчасово прибраний для створення нового покриття з тротуарної плитки», — додали в повідомленні.

Зазначимо, що на зараз на місці зруйнованого входу до дитячого містечка ведуться підготовчі роботи для укладання там плитки. За інформацією «МикВісті», роботи проводяться за рахунок приватного підприємця Олександра Скрипіна, який орендує територію дитмістечка для атракціонів.

У дитячому містечку «Казка» відновлюють тротуарну плитку. Фото: «МикВісті» У дитячому містечку «Казка» відновлюють тротуарну плитку. Фото: «МикВісті» У дитячому містечку «Казка» відновлюють тротуарну плитку. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Також читайте: У миколаївському дитячому містечку «Казка» руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.