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Дві громади Миколаївщини отримали сучасні самоскиди від німецьких партнерів

Бузька громада Вознесенського району та Степівська громада Миколаївського району отримали нові самоскиди DAF від партнерів із землі Нижня Саксонія. 

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА. 

«Наразі, спільно з партнерами, нам вдалося забезпечити потреби тих громад, для яких ця техніка була вкрай необхідною», — сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАДві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Дві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАДві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Дві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАДві громади Миколаївщини отримали від Нижньої Саксонії сучасні самоскиди. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Крім того, Віталій Кім анонсував зміни у форматі співпраці з громадами. Надалі допомогу отримуватимуть ті, хто демонструє реальну ефективність у роботі. 

«Хочу повідомити, що ми переходимо до нового формату роботи. Надалі пріоритет буде надаватися відповідно до економічних потреб та від ефективності громад. Тобто тим, хто дійсно працює, ми допомагаємо», —  сказав він.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область отримала 3 автомобіля для медичних закладів за підтримки Данії та ПРООН, а також 9 автобусів від Нижньої Саксонії для закладів освіти, культури і спорту.

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