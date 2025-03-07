«Важливо розширити дискусію про небо і море», — МЗС про миротворчий контингент для України
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- Світлана Іванченко
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17:36, 07 березня, 2025
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Україна прагне, щоб іноземний контингент був розміщений не лише на суходолі, але й забезпечував безпеку в повітрі та на морі.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 7 березня.
За словами Тихого, дискусія щодо іноземного контингенту триває і поки що має загальний характер.
«На закритих зустрічах лунають певні цифри. Але це обговорення різних можливих цифр, бо дуже багато невідомих в формулі кого і куди розміщувати. Ми вважаємо, що дуже важливо розширити цю дискусію не лише на суходіл, а також на небо та на море», — сказав він.
Тихий підкреслив, що якщо партнери готові направити свої військові контингенти для гарантування миру та безпеки в Україні, необхідно також враховувати присутність в повітряному просторі.
«Це означає їхні літаки, їхні інші засоби на морі. Це дуже важливо, тому що насправді ця війна показала, що вона розгортається у всіх площинах, і особливо в повітряній, вночі ми це все бачили. Тому ми цю дискусію з партнерами продовжуємо і знаємо, що низка країн, не лише Європи, до речі, висловлює готовність, тобто гіпотетичну можливість, відправити свої контингенти в Україну», — розповів Георгій Тихий.
Він додав, що для прийняття рішення потрібен широкий консенсус серед країн, зокрема в Європі та США. І Україна активно працює над формуванням цього консенсусу.
«І знову ж таки, закликаю звернути увагу саме на повітряні і морські компоненти. Тому що, звісно, присутність військ на суходолі, вона може бути стримуючим фактором, але от безпека в небі, на морі, вони не менше, може навіть більш важливі, ніж присутність просто військових на суходолі. Тому є низка конкретних держав в Європі, Північній Америці і навіть за межами Європи і Північної Америки, які готові гіпотетично попередньо брати участь в таких контингентах для забезпечення миру та безпеки», — зазначив речник.
Нагадаємо, що тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан не виключає, що країна може стати хабом для відправки миротворців в Україну, але треба дочекатися мирної угоди та детально проаналізувати ситуацію.
Раніше повідомлялось, що Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.
Крім того, Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.
Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.
Також Володимир Зеленський заявив, що для запобігання повторного нападу Росії на Україну після будь-якої можливої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних миротворців.
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