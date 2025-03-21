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Данія передала Миколаївщині обладнання для гасіння пожеж

Данія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВАДанія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські лісівники, національні парки та добровольчі підрозділи отримали сім сучасних насосних станцій для боротьби з пожежами. Обладнання передало Королівство Данія у рамках міжнародної підтримки регіону.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, пожежні модулі закупило Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) коштом Посольства Данії в Україні.

Насосні станції оснащені бензиновими двигунами, що забезпечують потужний потік води або пінного розчину. Разом із насосними станціями область отримала 500 літрів концентрованої піни.

Данія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВАДанія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВА
Данія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВАДанія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВА
Данія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВАДанія передала Миколаївщині насосні станції для гасіння пожеж. Фото: Миколаївська ОВА

Обладнання передали до Південного лісового офісу «Ліси України», регіональних ландшафтних парків «Тилігульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський» та добровольчих підрозділів. Три станції вже отримали підрозділи у Вознесенському, Первомайському та Миколаївському районах.

Раніше повідомлялось, що Миколаївщина отримає на відбудову новий пакет допомоги від Данії на понад 26 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Королівство Данія запустить трирічну програму допомоги Україні, яка стане  наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. З 5,1 мільярдів датських крон (€680 млн) Миколаївська область може отримати ~60% коштів.

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