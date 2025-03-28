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Херсонщина отримала відремонтовані швидкі від міжнародних партнерів

Відремонтовані карети швидкої допомоги для Херсонщини. Фото: Конгрес місцевих та регіональних владВідремонтовані карети швидкої допомоги для Херсонщини. Фото: Конгрес місцевих та регіональних влад

Міжнародний медичний корпус передав Херсонщині ще три відремонтовані карети швидкої допомоги. Машини були пошкоджені через російські обстріли. 

Як зазначили у Конгресі місцевих та регіональних влад, від початку повномасштабного вторгнення кількість ушкоджених автівок екстреної медичної допомоги в регіоні зросла майже до 40.

«Завдяки  фахівцям Організації карети швидкої вдалося відремонтувати та «повернути в стрій». Раніше вже було відновлено п’ять таких машин, ще дві автівки — наразі в ремонті. Загалом благодійники вже відновили 12 пошкоджених автомобілів «екстренки» та «первинки», — зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що передача відремонтованих автівок — частина комплексної співпраці між Херсонською ОВА та Міжнародним медичним корпусом. У межах якого передбачили системну підтримку медичної сфери регіону. Зокрема, забезпечення лікарень продуктами харчування, засобами гігієни, доступом до питної води. 

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз та ПРООН передали Україні 16 автомобілів швидкої допомоги. Спеціалізовані авто направлені до восьми регіонів, зокрема на Миколаївщину та Херсонщину.

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