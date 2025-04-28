Чехія передала апарати штучної вентиляції легень для лікарень Херсонщини

Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА

Партнери з Чеської Республіки передали для двох лікарень Херсонської області апарати штучної вентиляції легень.

Про це повідомили пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що до складу чеської делегації, яка прибула в регіон, увійшли представники влади, благодійники та підприємці.

Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА

Особливу увагу вони приділили стану підземних укриттів у медичних закладах. Ознайомилися з умовами, у яких доводиться працювати лікарям та перебувати пацієнтам під час російських атак.

Також в ході зустрічі обговорили питання пошуку регіону-партнера серед чеських повітів для подальшої співпраці з Херсонщиною.

«Домовилися й про організацію літнього відпочинку для дітей з Херсонщини у Чехії. Це дасть можливість маленьким українцям хоча б на певний час відновити сили та відволіктися від війни», — йдеться у повідомленні.

Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА Чеські партнери відвідали Херсонщину та передали медобладнання. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що на Херсонщині запрацював новий модульний фельдшерсько-акушерський пункт.