Чехія передала апарати штучної вентиляції легень для лікарень Херсонщини
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- Світлана Іванченко
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22:24, 28 квітня, 2025
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Партнери з Чеської Республіки передали для двох лікарень Херсонської області апарати штучної вентиляції легень.
Про це повідомили пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що до складу чеської делегації, яка прибула в регіон, увійшли представники влади, благодійники та підприємці.
Особливу увагу вони приділили стану підземних укриттів у медичних закладах. Ознайомилися з умовами, у яких доводиться працювати лікарям та перебувати пацієнтам під час російських атак.
Також в ході зустрічі обговорили питання пошуку регіону-партнера серед чеських повітів для подальшої співпраці з Херсонщиною.
«Домовилися й про організацію літнього відпочинку для дітей з Херсонщини у Чехії. Це дасть можливість маленьким українцям хоча б на певний час відновити сили та відволіктися від війни», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Херсонщині запрацював новий модульний фельдшерсько-акушерський пункт.
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