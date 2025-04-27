На Херсонщині запрацював новий модульний фельдшерсько-акушерський пункт
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- Альона Коханчук
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18:29, 27 квітня, 2025
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В одній із прифронтових громад Херсонщини відкрили модульний фельдшерсько-акушерський пункт.
Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА у Facebook.
Це вже шостий модульний медичний пункт, який функціонує на правобережній частині області.
Новий медпункт розташований поруч із лінією бойових дій, щоб мешканці могли отримати необхідну медичну допомогу в умовах, де через обстріли майже знищена медична інфраструктура.
За даними військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували 26 лікарень та пошкодили ще 110 медичних установ.
Нагадаємо, що у Херсонській області від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 116 медичних установ, що становить 70,7% від загальної кількості закладів охорони здоров’я регіону.
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