На Херсонщині запрацював новий модульний фельдшерсько-акушерський пункт

Модульний фельдшерсько-акушерський пункт. Фото: Херсонська ОВА

В одній із прифронтових громад Херсонщини відкрили модульний фельдшерсько-акушерський пункт.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА у Facebook.

Це вже шостий модульний медичний пункт, який функціонує на правобережній частині області.

Новий медпункт розташований поруч із лінією бойових дій, щоб мешканці могли отримати необхідну медичну допомогу в умовах, де через обстріли майже знищена медична інфраструктура.

За даними військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували 26 лікарень та пошкодили ще 110 медичних установ.

Фото: Херсонська ОВА Модульний фельдшерсько-акушерський пункт. Фото: Херсонська ОВА Модульний фельдшерсько-акушерський пункт. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що у Херсонській області від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 116 медичних установ, що становить 70,7% від загальної кількості закладів охорони здоров’я регіону.