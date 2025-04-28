Україна евакуювала з тимчасово окупованої Херсонщини 4 дітей

Дитина тримає прапор та іграшку. Ілюстративне фото: Ukrinform.ua

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще чотирьох дітей, три хлопчики та дівчинку. Наймолодшій дитині 10 років, найстаршій — 17.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, серед врятованих — хлопець, якого росіяни примусово доставили у військкомат.

— Внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність. На щастя, юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, — повідомив Олександр Прокудін.

Рятувальна місія проходила за підтримки Bring Kids Back UA та БО «Save Ukraine». Зазначається, що з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області.