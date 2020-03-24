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В Ивано-Франковске две медсестры заразились коронавирусом. Они контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла.

Состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.

«Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий», — подчеркнул Руслан Марцинкив.

Отмечается, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.

Напомним, два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.

До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.