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Состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.
«Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий», — подчеркнул Руслан Марцинкив.
Отмечается, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.
Напомним, два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.
До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.
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Состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.
«Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий», — подчеркнул Руслан Марцинкив.
Отмечается, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.
Напомним, два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.
До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.