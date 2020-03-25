|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.55 грн
|30.6 грн
В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в видеообращении сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
«Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них — из села Коленковцы, один — из Лужан и один человек — из города Черновцы», — рассказал он.
Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.
До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.
Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в видеообращении сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
«Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них — из села Коленковцы, один — из Лужан и один человек — из города Черновцы», — рассказал он.
Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.
До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.
Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.