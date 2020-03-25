В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в видеообращении сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них — из села Коленковцы, один — из Лужан и один человек — из города Черновцы», — рассказал он.

Напомним, в Тернопольской области подтверждены еще 2 случая инфицирования Сovid-19.

До этого в Тернопольской области были подтверждены 6 случаев заражения. Ранее в Тернополе был подтвержден первый случай смерти от осложнений заболевания.

Также в городе Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

В Волынской области также зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции.