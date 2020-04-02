За прошедшие сутки в США 1049 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Общее количество погибших превысило пять тысяч человек.

Также за последние сутки в США зафиксировано более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом типа COVID-19.

Большая смертность за последние сутки зафиксирована также в Испании. Там умерли 923 человека.

Всего в мире выявлено более 935 тысяч случаев заражения COVID-19. Количество смертей превысило 97 тысяч.

По состоянию на 1 апреля в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 794, из них 20 летальные, 13 человек вылечились.