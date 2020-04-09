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Эпидемия коронавируса усложняет механизмы поставок продовольствия по всему миру.
Об этом предупреждают крупнейшие продовольственные компании мира, пишут Буквы.
Эпидемия коронавирус нарушает поставки продовольствия по всему миру и это может увеличить число людей, которые страдают от голода, если правительства не примут меры.
Unilever, Nestlé и PepsiCo, фермерские организации и Фонд ООН, ученые и группы гражданского общества обратились к мировым лидерам с призывом оставить границы открытыми для торговли, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям общества и инвестировать в экологически устойчивое производство продуктов питания.
Кроме того, Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству все больше обеспокоена тем, некоторые правительства могут ограничить экспорт или тарифы на экспорт.
В обращении сказано, что правительства по всему миру должны предпринять скоординированные меры для преодоления последствий и не допустить гуманитарный кризис.
Напомним, что антикризисный штаб в Одесской области «Одесса против COVID-19» за 23 дня с начала формирования смог собрать 115,2 миллионов гривен, чтобы подготовить регион к борьбе с распространением эпидемии.
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Эпидемия коронавируса усложняет механизмы поставок продовольствия по всему миру.
Об этом предупреждают крупнейшие продовольственные компании мира, пишут Буквы.
Эпидемия коронавирус нарушает поставки продовольствия по всему миру и это может увеличить число людей, которые страдают от голода, если правительства не примут меры.
Unilever, Nestlé и PepsiCo, фермерские организации и Фонд ООН, ученые и группы гражданского общества обратились к мировым лидерам с призывом оставить границы открытыми для торговли, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям общества и инвестировать в экологически устойчивое производство продуктов питания.
Кроме того, Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству все больше обеспокоена тем, некоторые правительства могут ограничить экспорт или тарифы на экспорт.
В обращении сказано, что правительства по всему миру должны предпринять скоординированные меры для преодоления последствий и не допустить гуманитарный кризис.
Напомним, что антикризисный штаб в Одесской области «Одесса против COVID-19» за 23 дня с начала формирования смог собрать 115,2 миллионов гривен, чтобы подготовить регион к борьбе с распространением эпидемии.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь