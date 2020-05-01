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Темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.
Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев, передаёт Громадське.
— Согласно данным, которые предоставляет Министерство здравоохранения (Беларуси — прим.), В стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в течение последних 4,5 недели, — рассказал Батыр Бердикличев.
Бердикличев также отметил, что по количеству инфицированных SARS-CoV-2 на 1 млн населения Беларусь опережает соседние страны.
— Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии... является отсутствие адекватных мер социального дистанцирования, — считает представитель ВОЗ.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести ограничительные меры, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
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Темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.
Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев, передаёт Громадське.
— Согласно данным, которые предоставляет Министерство здравоохранения (Беларуси — прим.), В стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в течение последних 4,5 недели, — рассказал Батыр Бердикличев.
Бердикличев также отметил, что по количеству инфицированных SARS-CoV-2 на 1 млн населения Беларусь опережает соседние страны.
— Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии... является отсутствие адекватных мер социального дистанцирования, — считает представитель ВОЗ.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести ограничительные меры, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.