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В Николаевской области по состоянию на 3 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.
Об этом сообщают НикВести.
Всего зарегистрирован в области 161 подтвержденный случай COVID-19. Среди врачей 40 больных коронавирусном.
Ранее сообщалось, что 3 из заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.
Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.
Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.
11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу, теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.
НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.
Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай считает правильным, что медицинские работники сами шьют себе повязки на лицо, хотя на складах лежат купленные за счет бюджета защитные маски.
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
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В Николаевской области по состоянию на 3 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.
Об этом сообщают НикВести.
Всего зарегистрирован в области 161 подтвержденный случай COVID-19. Среди врачей 40 больных коронавирусном.
Ранее сообщалось, что 3 из заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.
Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.
Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.
11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу, теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.
НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.
Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай считает правильным, что медицинские работники сами шьют себе повязки на лицо, хотя на складах лежат купленные за счет бюджета защитные маски.
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.