В Николаевской области по состоянию на 3 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.

Об этом сообщают НикВести.

Всего зарегистрирован в области 161 подтвержденный случай COVID-19. Среди врачей 40 больных коронавирусном.

Ранее сообщалось, что 3 из заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.

Отметим, что в Николаеве у двоих сотрудников городской больницы №3 уже подтвержден COVID-19: это медсестра и лаборант. Добавим, что по заявлениям работников этой больницы, запас масок в медучреждении является «неприкосновенным» и они сами шьют себе защитные средства.

Также напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.

11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу, теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики. НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.