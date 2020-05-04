С начала карантина в Украине значительно уменьшилось количество преступлений.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, в Украине в период карантина количество умышленных убийств уменьшилось на 36%, тяжелых телесных повреждений — на 68%, разбоев — на 30%; грабежей — на 50%; краж — на 41%.

Также он сообщил, что за последнее время полиция составила 10,3 тысячи протоколов о нарушении карантинных норм.

«Мы провели проверку 162 супермаркетов, в том числе «Эпицентр» и «Новая линия». Выписали 94 протокола по супермаркетам, 29 сети «Эпицентр», 140 протоколов — сетям общественного питания. В торговых центрах были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники, и другими товарами, которые не предусмотрены карантином», — сказал он.

Напомним, лидером нарушений среди объектов общественного питания стала Ровенская — 26 случаев, Харьковская 14, Донецкая — 17 и Запорожская области — 12. В список нарушителей попал и ресторан народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко. Сейчас он закрыт.

Накануне Тищенко заявил, что «Велюр» готов заплатить штраф, если нарушил закон, а сам депутат в таком случае самостоятельно будет готовить обеды для столичных врачей.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский. Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.

Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.