Об этом он заявил в эфире телеканала Mtavari Arkhi, передаёт Громадське.

По словам Михеила Саакашвили, от ухудшения отношений больше пострадает Грузия, а не Украина.

— Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, несчастье», — рассказал Михеил Саакашвили .

Экс-президент Грузии отметил, что грузины покупают зерновые, гречиху, молоко, мясопродукты, которые завозят из Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.

Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.