В Харькове по факту избиения активиста «Партии Шария» полиция открыла уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
Ранее сообщалось, в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».
— Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на молодого человека. По этому факту открыто уголовное производство, - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщают, что информация о преступлении поступила 25 июня около 02:00. По предварительной информации, двое неизвестных напали на 28-летнего парня и избили его. Пострадавший сейчас находится в больнице.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Хулиганство». Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.
Устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.
Напомним, 17 июня, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.
В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шария напали на представителей националистов.
В пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партии Анатолия Шария.
При этом, 24 июня в «Партии Шария» сообщили о жестоком избиении сторонников политсилы.
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В Харькове по факту избиения активиста «Партии Шария» полиция открыла уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
Ранее сообщалось, в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».
— Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на молодого человека. По этому факту открыто уголовное производство, - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщают, что информация о преступлении поступила 25 июня около 02:00. По предварительной информации, двое неизвестных напали на 28-летнего парня и избили его. Пострадавший сейчас находится в больнице.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Хулиганство». Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.
Устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.
Напомним, 17 июня, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.
В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шария напали на представителей националистов.
В пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партии Анатолия Шария.
При этом, 24 июня в «Партии Шария» сообщили о жестоком избиении сторонников политсилы.