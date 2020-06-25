В Харькове по факту избиения активиста «Партии Шария» полиция открыла уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Ранее сообщалось, в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».

— Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на молодого человека. По этому факту открыто уголовное производство, - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что информация о преступлении поступила 25 июня около 02:00. По предварительной информации, двое неизвестных напали на 28-летнего парня и избили его. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Хулиганство». Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.

Устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.

Напомним, 17 июня, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.

В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шария напали на представителей националистов.

В пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партии Анатолия Шария.

При этом, 24 июня в «Партии Шария» сообщили о жестоком избиении сторонников политсилы.