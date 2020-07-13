11-12 июля сотрудники полиции провели проверки соблюдения карантина в Николаеве и на Черноморском побережье. По информации Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области, в выходные было создано 56 мобильных групп из числа полицейских, в состав которых вошло более 110 сотрудников полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«По результатам проведенных мероприятий полицейские проверили 556 субъектов хозяйствования, из которых: 119 развлекательных заведений, 84 заведения общественного питания, 264 учреждения торговли и 89 транспортных средств перевозчиков (междугородный, общественный транспорт). В том числе в Николаеве за два дня полицейские проверили 132 субъекта хозяйствования, из которых 45 развлекательных заведений, 33 заведения общественного питания и 54 учреждения торговли. Также во время проведения профилактических мероприятий на базах отдыха на Черноморском побережье в селе Коблево были закрыты ночные клубы», — говорится в сообшении.

В отношении директора одного из ночных клубов составлен административный протокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), который в дальнейшем направлены в суд для принятия решения.

В полиции напомнили, что за такие правонарушения предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц — штраф от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Всего с начала карантина за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм на территории области полицейскими составлено 159 админматериалов.

Напомним, сегодня владельцы развлекательных заведений в зоне отдыха Коблево перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23:00.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта Коблево должны письменно обратиться к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.