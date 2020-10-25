Председатель одного из избирательных комиссий в Хмельницкой области пришел на рабочее место в день местных выборов в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Хмельницкой области.

«На место происшествия выехала патрульная полиция. Освидетельствование в медицинском учреждении показало наличие 2,8 промилле алкоголя в крови мужчины. За пребывание на работе в нетрезвом состоянии на него составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Заводском районе Николаева на избирательном участке № 480769 по адресу улица Садовая, 31/2 в день выборов несколько часов работала самозванка.

Напомним, по состоянию на 18:00 полицейские Николаевской области зафиксировали 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Так, на избирательном участке, расположенном по улице Лазурной в Заводском районе Николаева, 68-летняя женщина разорвала четыре своих бюллетеня.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Также сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.