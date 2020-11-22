В Заводском районе Николаева неизвестные повредили автомобиль группы наблюдателей Комитета избирателей Украины.

Об этом в Facebook-сообществе регионального отделения КИУ написал представитель организации Александр Ухмановский.

Неизвестные спустили шины и погнули диски на машине наблюдателей возле школы № 52 по улице Крылова, 42, пока группа КИУ работала на двух участках, расположенных в школе.

— Группа ушла на ремонт. Общественная деятельность дорога и опасна. Слава ребятам, кто рискует и работает во благо всего общества, — написал Александр Ухмановский.

Как соощалось, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. Николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем и его оппонентом Владиславом Чайкой.

Напомним, что в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020». В полиции проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.

По информации издания СВІДОК.info, организацией подвоза избирателей на участки для голосования от кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки занимается Александр Женжеруха, заместитель городского головы времен мэра Владимира Чайки.

Также в Гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали, как избиратель фотографировал свой бюллетень на участке по улице Чайковского, 11А.