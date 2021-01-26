Мужчиной, который вчера, 25 января, находясь в одних трусах угнал автомобиль в Николаеве оказался 49-летний житель Черкасской области. В Николаев он приехал по делам.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, в понедельник на улице Малая Морская в Центральном районе Николаева неизвестный в состоянии алкогольного опьянения избил 25-летнего мужчину и отобрал у него автомобиль Hyundai.

На поиски украденного автомобиля и задержание злоумышленника были направлены все наряды полиции. Уже через 20 минут похожее по описанию авто наряд патрульной полиции увидел на одной из улиц и направился на перехват. Увидев полицейское авто, злоумышленник увеличил скорость и пытался убежать, создавая аварийную ситуацию.

Патрульные инспекторы заблокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался 49-летний житель Черкасской области. Вместе с угнанным авто его доставили в отдел полиции №1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области, где следователи задержали его в порядке части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как выяснилось, мужчина приехал в Николаев несколько дней назад из Черкасской области по делам, поселившись в арендованной квартире, недалеко от места преступления. В ночь на 25 января мужчина употреблял алкоголь вместе со знакомым, после чего решил прогуляться и вышел из квартиры в одной исподнем белье.

В таком виде он подошел к автомобилю инструктор одной из николаевских автошкол, который в этот момент ожидал своего ученика, и начал требовать отдать ключи от авто, чтобы покататься. Услышав отказ, он несколько раз ударил автоинструктора в лицо, сел за руль и поехал. Пострадавший сразу сообщил о преступлении на спецлинию 102.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и вызвали карету скорой медицинской помощи пострадавшему.

Под процессуальным руководством прокуратуры, следователи сообщили автоугонщику о подозрении и совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 УКУ «Незаконное завладение транспортным средством», санкцией которой предусмотрено наказание в виде 5 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 13 января в Новой Одессе полицейские задержали мужчину, который угнал ВАЗ у рыбака, покатался и бросил его в лесополосе.