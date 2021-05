Об этом сообщает на своей странице в Twitter пятый флот ВМС США.

Судно задержал крейсер USS Monterey ВМС США. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Американские военные изъяли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV