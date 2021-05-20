Начальник управления Патрульной полиции Николаева Виталий Данила рассказал, что полиция так и не задержала ни одного участника вчерашнего «рейдерского захвата» Николаевского тепловозоремонтного завода.

Информация прозвучала в четверг, 20 мая, в ходе сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

При этом он пообещал «жестко реагировать» на подобные инциденты.

— Первая наша обязанность – реагировать за сообщения и вызовы граждан. Второй вопрос – обеспечение безопасности на дороге. Вчера я лично приезжал на этот инцидент. Приехали неизвестные лица в камуфляжной форме, пытались проникнуть на завод. Работник полиции охраны нажал «тревожную кнопку». На место направили 10 сотрудников ТОР и роту полиции особого назначения. У этих лиц при поверхностной проверке не нашли оружия, это зафиксировано на нагрудных камерах полицейских. Сразу вызвали следственно-оперативную группу, была информация, что у них в авто в сумках есть охотничье оружие. Я не уполномоченный говорить, какое решение приняла на месте следственно-оперативная группа. Во время опроса одной стороны и другой, решения об их физическом задержании не принимались. Не было никаких нарушений в то время, - сказал Виталий Данила.

В итоге городской голова Александр Сенкевич пообещал взять это дело под свой личный контроль.

При этом Виталий Ким, депутат горсовета и глава Николаевской облгосадминистрации, заявил, что руководство завода поблагодарило полицию за качественную работу, мол, на сегодня вопрос «перешел в юридическую плоскость».

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.

19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, требует незамедлительного вмешательства правоохранительных органов и привлечения виновных к ответственности за ситуацию, которая сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.