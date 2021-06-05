В Карпатах 4 июня было зафиксировано землетрясение. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.
Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.
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В Карпатах 4 июня было зафиксировано землетрясение. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.
Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.