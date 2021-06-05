Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.