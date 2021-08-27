Афганские свидетели вчерашнего теракта возле аэропорта Кабула рассказали о пережитых мгновениях после атаки смертника ИГИЛ.
Поговорили с ними журналисты Washington Post.
Один собеседник издания ждал эвакуации вместе с женой.
— Люди горели заживо, люди не могли дышать, — говорит мужчина.
Другой беженец согласился на разговор только на условиях анонимности, боясь за свою безопасность.
— Мертвые люди были повсюду. Я видел женщину в крови, закутанную в одеяло, залитое кровью, — рассказал о подробностях мужчина.
Часть раненых в результате взрыва оказались в воде. Им старались помочь выжившие, обрызганные кровью и частями тел погибших.
На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как некоторых жертв откатывают на тачках и доставляют в отделения неотложной помощи, уже заполненные пациентами.
WP также передает, что в общей сложности в результате атаки смертника ИГИЛ погибли 13 американских морпехов, еще 18 ранены. Мирных афганцев погибло несоизмеримо больше — по некоторым сообщениям 112 убитых и 111 раненых. Спустя несколько часов после теракта число погибших начало быстро расти, потому что работники скорой помощи не могли добраться до тяжело раненых.
— Наша больница в Кабуле была заполнена уже на 80 процентов до взрывов. Теперь мы добавили дополнительные кровати для приема раненых, прибывающих из аэропорта в опасных для жизни условиях , — сказала Розелла Миччио, руководитель службы экстренной помощи.
Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.
Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.
Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.
Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.
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Афганские свидетели вчерашнего теракта возле аэропорта Кабула рассказали о пережитых мгновениях после атаки смертника ИГИЛ.
Поговорили с ними журналисты Washington Post.
Один собеседник издания ждал эвакуации вместе с женой.
— Люди горели заживо, люди не могли дышать, — говорит мужчина.
Другой беженец согласился на разговор только на условиях анонимности, боясь за свою безопасность.
— Мертвые люди были повсюду. Я видел женщину в крови, закутанную в одеяло, залитое кровью, — рассказал о подробностях мужчина.
Часть раненых в результате взрыва оказались в воде. Им старались помочь выжившие, обрызганные кровью и частями тел погибших.
На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как некоторых жертв откатывают на тачках и доставляют в отделения неотложной помощи, уже заполненные пациентами.
WP также передает, что в общей сложности в результате атаки смертника ИГИЛ погибли 13 американских морпехов, еще 18 ранены. Мирных афганцев погибло несоизмеримо больше — по некоторым сообщениям 112 убитых и 111 раненых. Спустя несколько часов после теракта число погибших начало быстро расти, потому что работники скорой помощи не могли добраться до тяжело раненых.
— Наша больница в Кабуле была заполнена уже на 80 процентов до взрывов. Теперь мы добавили дополнительные кровати для приема раненых, прибывающих из аэропорта в опасных для жизни условиях , — сказала Розелла Миччио, руководитель службы экстренной помощи.
Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.
Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.
Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.
Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.