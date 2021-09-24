При прочесывании леса, в котором на машину Сергея Шефира устроили засаду, правоохранители заметили висячее тело на дереве.

Об этом информирует УНН.

Найденные останки, согласно первым выводам, могут принадлежать молодому человеку, который исчез во время велопрогулки несколько месяцев назад.

В полиции рассматривают версии суицида и убийства.

Ранее сообщалось, что Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло 22 сентября утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.