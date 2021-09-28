Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», пишет Корреспондент.

— Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки, — отметил Андрей Ермак.

По его словам, случившееся означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.

Глава Офиса президента сообщил, что покушение вызвало «бешеную реакцию» и Офис президента и он сам лично получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Андрей Ермак добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США и Британии.

— Думаю, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета, — подчеркнул Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло 22 сентября утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.