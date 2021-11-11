Житель Николаева пытается обжаловать отдельные положения постановления «Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск николаевца к Кабинету Министров Украины и Государственной казначейской службе.

Истец, кроме прочего, просит суд отменить п.18 указанного постановления по части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам органов местного самоуправления проводить в общественных местах и заведениях проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат ПЦР или справку о выздоровлении. Среди других требований иска — взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 миллион гривен морального вред в пользу истца.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 8 ноября некоторые работники школ, детских садов, школы искусств и дома культуры устроили акцию протеста у стен южноукраинской мэрии против обязательной вакцинации от COVID-19.

В тот же день в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

Одна из участниц Оксана Винник, которая представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы, заявила, что коронавирус — это миф и его не существует. Также на митинге она урожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей: «Вы не удивляйтесь, если вам кто-то проломит голову топором или молотком, либо вас будут вешать на первой попавшейся ветке».

При этом, ни в одной поликлинике Николаева и области мы не нашли семейного врача с таким именем. Со слов организаторов митинга, Оксана Винник в настоящее время занимается поиском работы и нигде не работает, однако якобы имеет 8-летний стаж работы семейным врачом.