В понедельник, 8 ноября, некоторые работники школ, детских садов, школы искусств и дома культуры «Энергетик» у стен южноукраинской мэрии устроили акцию протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает ЮжкаNews.City.

Педагоги вышли на митинг в связи с началом действия постановления Кабмина, предусматривающего отстранение всех невакцинированных от коронавируса работников украинских госучреждений и учебных заведений.

Протестующие нарисовали плакаты с надписями: «Конституция. Труд. Жизнь», «Конституция — высший закон», «Жизнь без научных исследований», «Жизнь без карантинных ограничений», «Не посягайте на права детей» и «Право на труд».

К митингующим вышли глава Южноукраинской громады Валерий Онуфриенко и заместитель городского головы Мария Дроздова. Представители городских властей пообщались с участниками акции, после чего последние написали коллективное обращение мэру.

Они отметили, что после того, как получат ответ от Валерия Онуфриенко, решат, как будут действовать дальше. Некоторые из толпы грозились даже начать голодовку под стенами исполкома.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

Одна из участниц Оксана Винник, которая представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы, заявила, что коронавирус — это миф и его не существует. Также на митинге она урожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей: «Вы не удивляйтесь, если вам кто-то проломит голову топором или молотком, либо вас будут вешать на первой попавшейся ветке».

При этом, ни в одной поликлинике Николаева и области мы не нашли семейного врача с таким именем. Со слов организаторов митинга, Оксана Винник в настоящее время занимается поиском работы и нигде не работает, однако якобы имеет 8-летний стаж работы семейным врачом.