Ханна Гутьеррес Рид, отвечающая за оружие на съемочной площадке фильма Rust, где от случайного выстрела револьвера погибла украинская операторка Галина Хатчинс, считает виновным поставщика боеприпасов. Притязания будет рассматривать суд.

Об этом пишет Variety.

Иск подали к фирме PDQ Arm & Prop и ее владельцу Сету Кенни, который зарабатывает на поставке боеприпасов. Именно у этой фирмы был контракт на сотрудничество по поставке холостых боеприпасов для съемок вестерна Rust. Ханна Рид утверждает, что среди поставленных пуль, как минимум одна была боевой.

В текстовом заявлении иска также указывается, что владелец PDQ Arm & Prop ранее работал с отцом истицы, Теллом Ридом, оружейником с опытом для голливудского кино. При работе над одним из проектов он просил Рида научить актеров навыкам стрельбы на боевых патронах.

Сам Сет Кенни, согласно данным иска, давал разные показания, противоречащие друг другу. В начале он предполагал, что на съемки вестерна по ошибке попали патроны, приготовленные для другого фильма. Позже он перешел к версии, что в коробке с пулями не было боевых вовсе.

При этом автор судебного разбирательства Ханна Рид сейчас сама является ответчиком по ряду судебных дел, где ее обвиняют, что она плохо выполняла обязанности оружейника и игнорировала правила безопасности. Адвокаты отвечают, что она была перегружена и частично отвечала за реквизит, а значит могла допускать просчеты при обращении с оружием.

Напомним, это уже не первый иск в деле о гибель Галины Хатчинс, еще один направил ее друг и коллега Серж Светной, который держал на коленях голову женщины, пока она умирала.

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

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