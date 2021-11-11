Начальник отдела, отвечавшего за свет на съемках фильма «Ржавчина», Сергей Светной подал иск против Алека Болдуина в связи с гибелью украинской операторки Галины Хатчинс.

Об этом пишет AP, ссылаясь на юриста Гэри Дордика.

В исковом заявлении член съемочной команды вестерна отметил, что гибель Хатчинс, которая была его близким другом, вызвала у него «серьезные эмоциональные потрясения». Светной подчеркнул, что пуля, убившая Галину, едва не задела его самого, и он встал на колени и держал оператора, пока она медленно угасала.

Светной акцентировал, что на съемочной площадке не должно было быть боевых патронов в принципе. Он добавил, что видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи несколькими днями ранее во время стрельбы, и предупредил о них ответственных лиц.

Коллега Хатчинс требует компенсации и штрафных санкций. Ответчиками по иску, помимо актера и продюссера Болдуина, проходят еще несколько десятков человек, среди которых помощник режиссера, который вручил тот самый злосчастный пистолет, и Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на площадке.

Агентство пишет, что это первый судебный процесс, связанный с трагедией «Ржавчины».

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.