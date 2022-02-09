Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на предприятии «Южмаш» в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.
Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.
Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.
В ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:
Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части, где проходил службу подозреваемый.
С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 — военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.
Был проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории «Южмаш», назначено 24 различные экспертизы.
Проверяются возможные факты нарушения несения караульной службы, в частности, порядка хранения и выдачи боевого оружия и боеприпасов, допуска военнослужащих к самостоятельному несению службы с оружием и т.д.
Ранее сообщалось, что адвокат нацгвардейца Артема Рябчука, который 27 января расстрелял пять человек на «Южмаше» в Днепре, требует признать его пострадавшим. Правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.
Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на предприятии «Южмаш» в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.
Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.
Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.
В ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:
Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части, где проходил службу подозреваемый.
С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 — военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.
Был проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории «Южмаш», назначено 24 различные экспертизы.
Проверяются возможные факты нарушения несения караульной службы, в частности, порядка хранения и выдачи боевого оружия и боеприпасов, допуска военнослужащих к самостоятельному несению службы с оружием и т.д.
Ранее сообщалось, что адвокат нацгвардейца Артема Рябчука, который 27 января расстрелял пять человек на «Южмаше» в Днепре, требует признать его пострадавшим. Правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.