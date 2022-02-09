Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на предприятии «Южмаш» в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.

Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

В ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие воинских властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

халатное отношение к службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части, где проходил службу подозреваемый.

С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 — военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.

Был проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории «Южмаш», назначено 24 различные экспертизы.

Проверяются возможные факты нарушения несения караульной службы, в частности, порядка хранения и выдачи боевого оружия и боеприпасов, допуска военнослужащих к самостоятельному несению службы с оружием и т.д.