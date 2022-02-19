Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время визита на Донбасс попал под обстрелы из артиллерии и минометов.

Известно, что в это время чиновник вместе с журналистами находился в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир на своей странице в Twitter.

— Приехал в Новолуганское поснимать обстрелы. Кто бы мог ожидать вот это вот все? Министр внутренних дел попал под обстрелы. Мы вместе с ним. Слышно разрывы артиллерии и минометы, — подписал видеоролик журналист.

На видео также видно, что корреспонденту и другим пришлось использовать наземное укрытие вместо блиндажей.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.