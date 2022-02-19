Сегодня, 19 февраля, правоохранители провели санкционированные обыски у лиц, которые занимались организацией и проведением проплаченных акций.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным полиции, группа лиц непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение принимали бы участие в митингах.

Отмечено, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание «телекартинки» для российских пропагандистских СМИ.

Всего планировалось вывести к офису Президента 1500 человек.

Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, черновые записи, десятки мобильных телефонов и банковских карт.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.