К недавним DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации, а именно — Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).

Об этом сообщает Совет национальной безопасности США (National Security Council)в Twitter.

— У США есть техническая информация, согласно которой ГРУ связано с DDoS-атаками в Украине, — сообщили в Совете национальной безопасности США.

В ведомстве отметили, что инфраструктура ГРУ передавала большой объем данных на украинские IP-адреса и домены, которые связаны с банками.

В США поддержали Украину в защите граждан от дестабилизирующих или разрушительных российских кибератак. Атака произошла 15 февраля 2022 года — несколько крупных украинских банков получили DDoS-атаки. Также перестали работать сайты ВСУ и Министерства обороны Украины.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.