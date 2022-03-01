Россия применила стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 в массовых убийствах населения Харькова. Из самолета по городу выстрелили 16 ракетами.

О военном преступлении сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Мирные жители Харькова гибли от российских ракет класса «воздух-земля».

— Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием — ракетами класса «воздух-поверхность, — сообщают ВВС Украины.

Стратегический бомбардировщик оккупантов выпустил 16 ракет по городу, заходя со стороны Курска и Белгорода. Эти ракеты уничтожили многоэтажки, школы, детские сады и другую инфраструктуру. От этих ракет погибли десятки харьковчан.

— Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в период с 19.07 до 19.51 28 февраля 2022 года. Одно время материалы обязательно передадут в Гаагу, — отметили в Украине.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.