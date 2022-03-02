В боях на харьковском направлении оккупант сбежал и бросил 6 танков Т-80БВМ. Из захваченной техники ВСУ сформируют новую роту , которая будет утилизировать захватчиков их же орудием.





Об этом с фронтовых полей сообщает журналист Юрий Бутусов.





Новинки российского военпрома были отбиты одним батальоном украинских защитников на БМП-2 при единственном « Джавелине » .