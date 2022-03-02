Мать российского срочника Максима Ханыгина, которого путинский режим отправил умирать в Украину, получила уведомление о гибели сына 25 февраля. С тех пор она ждет тело сына и жалеет, что его жизненный путь оборвался на чужой земле.

Об этом пишет FN-Volga.

По словам женщины, о смерти своего ребенка она узнала в захватнической войне в его день рождения.

— Я думала, на день рождения-то он позвонит. У него 25 февраля день рождения. Только в этот день, часа в два дня, мне позвонил наш военком. Сказал: «Ваш сын погиб при боевых действиях 24 числа». А похоронку прислал по вотсапу. И никто ничего больше не объясняет, — плачет женщина.

В военной части до последнего отрицал факт смерти военнослужащего, говоря, что он задерживается на учениях.

Теперь женщина мечтает только о возвращении тела отпрыска и не отпускает в армию второго , младшего сына Федора.





— Если они и Феде повестку принесут, я их вилами заколю! Не пущу! Не отдам сына! Чтобы они и его ещё убили , — воопрошает женщина.





В поселке , где родился и прожил большую часть своей короткой жизни сгинувший срочник , похоронных уведомлений не получали со сталинских времен. В семье Максима не готовы к похоронам своего сынаю.





— Переводят деньги родственникам на карту. На следующий день после страшного известия, к матери Максима пришёл председатель колхоза (СПК «Озёрное»), где Людмила работает заведующей молочной фермой, дал денег, сказал – пойдем, выберем место на кладбище. Крест купил. На деревенском кладбище, под большой берёзой, между двух оград вырыта глубокая яма. В эту могилу ляжет Максим Ханыгин, рядовой мотострелковой части. Когда его привезут домой. Сейчас могила закрыта полиэтиленом, чтобы земля не раскисала и не расползалась: весна, оттепель, всё тает <...> Крест и венки стоят в гараже, закиданные разным барахлом <...> Почти неделю семья живёт в полном неведении: где тело Максима? Вернут ли его домой? И когда? Людмила, когда немного успокаивается, говорит, что ей кажется, что её Максим ходит по двору. Что всё это дурной сон. Она проснётся – а он дома, живой, улыбается и мотает головой <...> Министерство обороны потери не признаёт , — отмечает сам журналист , поговоривший с матерью молодого человека.