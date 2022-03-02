Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Мать российского срочника Максима Ханыгина, которого путинский режим отправил умирать в Украину, получила уведомление о гибели сына 25 февраля. С тех пор она ждет тело сына и жалеет, что его жизненный путь оборвался на чужой земле.
Об этом пишет FN-Volga.
По словам женщины, о смерти своего ребенка она узнала в захватнической войне в его день рождения.
— Я думала, на день рождения-то он позвонит. У него 25 февраля день рождения. Только в этот день, часа в два дня, мне позвонил наш военком. Сказал: «Ваш сын погиб при боевых действиях 24 числа». А похоронку прислал по вотсапу. И никто ничего больше не объясняет, — плачет женщина.
В военной части до последнего отрицал факт смерти военнослужащего, говоря, что он задерживается на учениях.
— Спросила у дежурного «Где мой ребенок?». Мне ответили, что он на учениях. «А похоронка тогда почему мне пришла?» – «Какая похоронка? У нас таких сведений нет», — вспоминает Людмила Ханыгина.
— Вот и Максим никакой контракт не подписывал. Ему даже не предлагали. Иначе бы он сказал. Он, наоборот, говорил, что в полку у него все контрактники, и только четыре срочника. Я даже предположить не могла, что срочника туда пошлют. Как его туда послали? Он автомат два раза держал, когда фотографировался. Только в караул ходил, и снег чистил в этой армии. А на войну первого послали. Доверили, — рассказывает мать убитого.
— Если они и Феде повестку принесут, я их вилами заколю! Не пущу! Не отдам сына! Чтобы они и его ещё убили, — воопрошает женщина.
— Переводят деньги родственникам на карту. На следующий день после страшного известия, к матери Максима пришёл председатель колхоза (СПК «Озёрное»), где Людмила работает заведующей молочной фермой, дал денег, сказал – пойдем, выберем место на кладбище. Крест купил. На деревенском кладбище, под большой берёзой, между двух оград вырыта глубокая яма. В эту могилу ляжет Максим Ханыгин, рядовой мотострелковой части. Когда его привезут домой. Сейчас могила закрыта полиэтиленом, чтобы земля не раскисала и не расползалась: весна, оттепель, всё тает <...> Крест и венки стоят в гараже, закиданные разным барахлом <...> Почти неделю семья живёт в полном неведении: где тело Максима? Вернут ли его домой? И когда? Людмила, когда немного успокаивается, говорит, что ей кажется, что её Максим ходит по двору. Что всё это дурной сон. Она проснётся – а он дома, живой, улыбается и мотает головой <...> Министерство обороны потери не признаёт, — отмечает сам журналист, поговоривший с матерью молодого человека.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.
По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Мать российского срочника Максима Ханыгина, которого путинский режим отправил умирать в Украину, получила уведомление о гибели сына 25 февраля. С тех пор она ждет тело сына и жалеет, что его жизненный путь оборвался на чужой земле.
Об этом пишет FN-Volga.
По словам женщины, о смерти своего ребенка она узнала в захватнической войне в его день рождения.
— Я думала, на день рождения-то он позвонит. У него 25 февраля день рождения. Только в этот день, часа в два дня, мне позвонил наш военком. Сказал: «Ваш сын погиб при боевых действиях 24 числа». А похоронку прислал по вотсапу. И никто ничего больше не объясняет, — плачет женщина.
В военной части до последнего отрицал факт смерти военнослужащего, говоря, что он задерживается на учениях.
— Спросила у дежурного «Где мой ребенок?». Мне ответили, что он на учениях. «А похоронка тогда почему мне пришла?» – «Какая похоронка? У нас таких сведений нет», — вспоминает Людмила Ханыгина.
— Вот и Максим никакой контракт не подписывал. Ему даже не предлагали. Иначе бы он сказал. Он, наоборот, говорил, что в полку у него все контрактники, и только четыре срочника. Я даже предположить не могла, что срочника туда пошлют. Как его туда послали? Он автомат два раза держал, когда фотографировался. Только в караул ходил, и снег чистил в этой армии. А на войну первого послали. Доверили, — рассказывает мать убитого.
— Если они и Феде повестку принесут, я их вилами заколю! Не пущу! Не отдам сына! Чтобы они и его ещё убили, — воопрошает женщина.
— Переводят деньги родственникам на карту. На следующий день после страшного известия, к матери Максима пришёл председатель колхоза (СПК «Озёрное»), где Людмила работает заведующей молочной фермой, дал денег, сказал – пойдем, выберем место на кладбище. Крест купил. На деревенском кладбище, под большой берёзой, между двух оград вырыта глубокая яма. В эту могилу ляжет Максим Ханыгин, рядовой мотострелковой части. Когда его привезут домой. Сейчас могила закрыта полиэтиленом, чтобы земля не раскисала и не расползалась: весна, оттепель, всё тает <...> Крест и венки стоят в гараже, закиданные разным барахлом <...> Почти неделю семья живёт в полном неведении: где тело Максима? Вернут ли его домой? И когда? Людмила, когда немного успокаивается, говорит, что ей кажется, что её Максим ходит по двору. Что всё это дурной сон. Она проснётся – а он дома, живой, улыбается и мотает головой <...> Министерство обороны потери не признаёт, — отмечает сам журналист, поговоривший с матерью молодого человека.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.
По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.