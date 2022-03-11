Юные украинцы — победители международных конкурсов и олимпиад, авторы инновационных проектов, будущие ученые записали видеообращение к Президенту, ВСУ и международному сообществу.

Ученики Малой академии наук Украины записали видеообращение с мест, куда они вынуждены были уехать в эвакуацию, убегая от российской агрессии, а также из своих домов в перерывах между обстрелами и воздушной тревогой, - пишет Новое время.

— Мы хотели бы поднимать флаг Украины на международных аренах. И рассказывать о нашей стране миру на научных конкурсах и соревнованиях. Мы хотели бы петь гимн Украины во время награждений. А не слышать грады и взрывы от ракетных ударов. Мы хотели бы исследовать. Хотели бы открывать новое. Запускать стартапы. Добиваться перемен в наших громадах. А не ждать в укрытиях, пока наши города находятся под угрозой. Мы бы хотели гулять по Андреевскому. Есть стритфуд на набережной Мариуполя. Любоваться Харькова с высоты птичьего полета. Хотели бы смеяться и обниматься с теми, кого любим. И кто любит нас. Хотели бы готовиться к двум международным олимпиадам, которые в 2022 впервые примет Украина. Мы хотели бы ДА много! И никто! Никто не способен остановить наши желания! «Мечтайте буйно!» — так говорят нам наши учителя и научные руководители. И мы мечтаем!, — сказали они.

В своем обращении ребята поблагодарили Вооруженные Силы Украины и ребят из территориальной обороны, врачи и медсестры, Илону Маску и граждан других стран, кто помогает украинцам в эвакцации.

Обращение записали 27 учеников Малой академии наук из Днепра, Тернополя, Киева, Харькова, Мариуполя, Белой Церкви, Сум, Чернигова и других городов Украины.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет.