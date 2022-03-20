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В первые три дня марта российская армия попыталась захватить Вознесенск наскоком, однако была бита, потеряла сотню человек убитыми и в беспорядке откатилась назад.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Для захвата Вознесенска враги двинули половину батальонно-тактической группы (около 400 человек) при поддержке десятков танков, БМП и нескольких вертолетов. На месте их встречали военнослужащие Украины и члены территориальные обороны, вооруженные современными ПТРК. Прикрывала Вознесенк и артиллерия

За два дня российская армия была полностью разгромлена и подалась в бегство.

Тотальному поражению российских сил поспособствовала высокая координация жителей Вознесенска и близлежайших сел, а также инициатива местных предпринимателей по укреплению берега реки Мертвовод, чтобы российская бронетехника не смогла пересечь ее вброд.

— По словам украинских официальных лиц в городе, российские выжившие в боях под Вознесенском оставили около 30 из своих 43 транспортных средств — танков, бронетранспортеров, реактивных систем залпового огня, грузовиков, — а также сбитый ударный вертолет Ми-24. Остатки вертолета и несколько фрагментов сгоревшей российской бронетехники все еще были разбросаны по Вознесенску во вторник. Российские войска отступили более чем на 40 миль на юго-восток, где другие украинские части продолжали наносить по ним удары. Некоторые рассеялись в близлежащих лесах, где, по словам местных властей, были взяты в плен 10 солдат, — отмечает корреспондент WSJ.

— Российское наступление началось с ракетных ударов и обстрелов центра Вознесенска, в результате чего был разрушен муниципальный бассейн и повреждены многоэтажки. Вертолеты высадили российские десантно-штурмовые подразделения на лесистую гряду юго-западнее Вознесенска, когда с юго-востока двигалась бронетанковая колонна. По оценкам украинских офицеров, в нападении участвовало около 400 российских военнослужащих. Их было бы больше, если бы эти силы — в основном из состава 126-й бригады морской пехоты, дислоцированной в Перевальном в Крыму, согласно изъятым документам, — не попали по пути под сильный артиллерийский обстрел, — говорится в материале американского издания.

Фото: Ману Брабо/The Wall Street Journal Фото: Ману Брабо/The Wall Street Journal

С наступлением темноты украинская сторона накрыла метким огнем все скопления россиян.

— Группа добровольцев территориальной обороны, вооруженных автоматами Калашникова, пряталась в здании на краю этого поля. У них не было особых шансов против крупнокалиберного пулемета БТР, сказал Николай, один из офицеров территориальной обороны города; некоторые были убиты, другие бежали. Российские войска на двух грузовиках «Урал» готовились к сборке и установке 120-мм минометов на пшеничном поле, но успели только выгрузить боеприпасы, прежде чем начался украинский обстрел, — передают очевидцы боя.

После бегства российских солдат, в домах, где они побывали, остались лишь следы мародерства и воровства. Пропали одеяла, столовые приборы, ценности. Россияне украли и продукты (сало, молоко, сыр, соленья, консервы).

— Когда жители села вернулись в Раково 4 марта, их дома были разграблены. На этой неделе в деревенских домах еще остались следы российских солдат. Шкафы и чуланы все еще были распахнуты от грабежей, а на полу валялись русские военные пайки и недоеденные банки с соленьями и консервами, — цитирует местных корреспондент Wall Street Journal.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 700 человек,

танков — 476 ед,

боевых бронированных машин — 1487 ед,

артиллерийских систем — 230 ед,

РСЗО — 74 ед,

средства ПВО — 44 ед,

самолетов — 96 ед,

вертолетов — 118 ед,

автомобильной техники — 947 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21.

Специальная техника — 12.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.